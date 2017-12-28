محافظ سوهاج : توفير 1900اسطوانة بوتاجاز لقرية شطورة

محافظ سوهاج : توفير 1900اسطوانة بوتاجاز لقرية شطورةالخميس، 28 ديسمبر 2017 04:19 م
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن توفير 900 اسطوانة بوتاجاز لأبناء قرية شطورة بطهطا والمناطق المحيطة بها علي ان تقوم مديرية التموين بتوفير 1000 اسطوانة أخرى غدا الجمعة لتوزيعها علي الاهالي ، وذلك في استجابة من المحافظ لشكوى اهالي القرية من ارتفاع سعر البيع لاسطوانة البوتاجاز
وشدد المحافظ على مفتشي مديرية التموين ، ومباحث التموين ، ومسئولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا ، وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالمتابعة المستمرة ومراقبة توزيع اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات ، تحت إشراف مديرية التموين بالمحافظة . وتشديد الرقابة علي مستودعات ومنافذ بيع اسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة .
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