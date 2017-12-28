محافظ الوادى الجديد يتفقد أحد المتاحف البيئيه بقرية "تنيده"





الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمود خليفة المستشار العسكري لجامعة الدول العربية ومحافظ الوادى الجديد الأسبق متحفا بئيا بقرية تنيدة لأحد فنانى الواحات ويضم المتحف جداريات تعبر عن البئية الواحاتية وأعمال خوص وأعمال فنية من الفخار وتماثيل ومشغولات وتحف من الأخشاب وجريد النخيل وجزوع النخيل والمتحف عبارة عن بيت واحاتى مقام من الطوب اللبن يعبر بكامله عن تراث وثقافة الواحات.

ووجه المحافظ بالمشاركة فى جميع المعارض الخارجية التى تنظمها المحافظة بهدف الترويج وبيع المنتجات الواحاتية والاستعانة بفنانى المحافظة لإضافة الطابع الجمالى والتراث البيئى بمختلف شوارع المدن لإظهارها بالمظهر الجمالى اللائق.