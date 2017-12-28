محافظ البحيرة يشدد على تكثيف جهود تأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة

محافظ البحيرة يشدد على تكثيف جهود تأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنةالخميس، 28 ديسمبر 2017 03:13 م
جانب من الاجتماع
البحيرة - ناصر جودة - جمال أبو الفضل
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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ضرورة تضافر كل الجهود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لرصد المشكلات الحياتية للمواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، للحفاظ على الأمن والاستقرار ونبذ التطرف الفكرى.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع لجنة متابعة ورصد المشكلات الحياتية الطائفية، التى تضم كل من مديرى الأمن وهيئة الرقابة الإدارية والأمن القومى، ورئيس جامعة دمنهور ووكلاء وزارات الأوقاف والتربية والتعليم، والشباب والرياضة والثقافة والمنطقة الأزهرية، بالإضافة إلى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، والدكتور بشارة عبد الملاك منسق العلاقات العامة لمطرانية البحيرة، والمستشار العسكرى بالمحافظة.
تم خلال الاجتماع بحث الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، واحتفالات رأس السنة، وتأمين مقرات الكنائس والمناطق الحيوية بالمحافظة.
وتم التأكيد على تكثيف التواجد الأمنى بمحيط الكنائس وزيادة نقاط الارتكاز والتفتيش ومناطق الأكمنة على الطرق، وتكثيف دوريات المرور على الطرق الرئيسية سواء الطريق الصحراوى أو الزراعى والدولى الساحلى.
ووجهت محافظ البحيرة بتكثيف برامج التوعية والندوات التثقيفية داخل دور العبادة ومراكز الشباب والمدارس، وتنفيذ العديد من الندوات الدورية لبيت العائلة بمدن ومراكز المحافظة، لتأكيد الولاء والانتماء للوطن وتعميق الوحدة الوطنية.
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