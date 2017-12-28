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محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "عاش هنا" لتوثيق المبانى التراثية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:34 م
محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "عاش هنا" لتوثيق المبانى التراثية محافظ الإسكندرية محمد سلطان


الإسكندرية - جاكلين منير
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أطلق الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مبادرة "عاش هنا"، التى تهدف إلى توثيق المبانى والأماكن التى عاش بها الفنانون والسينمائيون، وأشهر الكتاب والموسيقيون والشعراء، والشخصيات التاريخية التى ساهمت فى إثراء الحركة الثقافية والفنية والتاريخية فى مصر عبر تاريخ مصر الحديث، يأتى هذا إيمانا بأهمية الحفاظ على التراث الحضارى والتاريخى للإسكندرية.

 

وكلف المحافظ مجلس الإسكندرية للتراث الحضارى بوضع لافتة على المبنى توضح اسم الشخصية التى سكنت المبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفنى، ما يساعد على نشر الوعى والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمبانى المهمة على مستوى الإسكندرية.

 

وأوضح سلطان أن هذا المشروع يهدف إلى تعريف الأجيال الحالية بتاريخنا، حيث إن معظم الشوارع فى الإسكندرية تحمل بين جوانبها حكايت شيقة ونادرة، والتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من تاريخنا القومى، كما طالب المواطنين بالتفاعل مع المبادرة من خلال الصفحة الخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعى، وذلك من خلال تصوير المواقع أو مد القائمين على الصفحة بأى معلومات تختص بأحد الشخصيات البارزة التى كانت تعيش فى الإسكندرية.


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