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مجلس بئر العبد يزيح الستار عن خريطة المدينة الجديدة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:11 ص
مجلس بئر العبد يزيح الستار عن خريطة المدينة الجديدة مدينة بئر العبد


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء الليلة، عن خريطة المدينة الجديدة الجارى البدء فى إقامتها.

وقال المهندس صابر غانم مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة بئر العبد  فى بيان له، انه بدأت  عمليات الرفع المساحى لمدينة بئر العبد الجديدة بحضور نائب رئيس المجلس، سليمان فرج والمهندس زكريا مسئول التخطيط العمرانى بالمجلس ومهندسى جهاز التعمير والمساحة.

 

وقال: "نصرالله محمد نصرلله" رئيس مركز ومدينة بئر العبد لـ " اليوم السابع"، أن مساحة المدينة الجديدة فى مرحلتها الأولى على مساحة 1940 فدانا فى اتجاه الشمال من المدينة الحالية ناحية شاطئ الرواق.

وأشار رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن تكون المدينة الجديدة على غرار مدينة العلمين، وتشمل فى مرحلتها الأولى بناء 5000 وحدة سكنية، ومساحات خضراء، وشوارع مكتملة المرافق والخدمات وبأتساع وفق أحدث منظومات تخطيط المدن الحديثة.

 


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