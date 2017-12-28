مجلس النواب يشيد بخطة تحرك البرلمان العربى للتصدى لإسرائيل فى مجلس الأمن





كتب مصطفى عنبر

أشاد اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عضو البرلمان العربي، بخطة التحرك التى وضعتها لجنة فلسطين بالبرلمان العربى، للتصدى لترشح إسرائيل لمجلس الأمن، مبديا استنكاره لترشح اسرائيل لمجلس الأمن المكلف بالحفظ والأمن والسلم الدوليين بينما هى أكثر دولة تهدد الأمن بل هى وصفت الامم المتحدة ببيت الأكاذيب.

وقال على هامش انعقاد الجلسة العامة للبرلمان العربى اليوم، بالجامعة العربية، إن حراكنا يجب أن يرتكز على دعم حصول فلسطين على صفة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة، واستغلال الحراك الدولى لمنع إسرائيل من الترشح لمجلس الأمن.

وأقر البرلمان العربى فى جلسته صباح اليوم الخطة التى وضعتها لجنة فلسطين لتحرك البرلمان للتصدى لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن لعامى 2019-2020م.

وقال مقرر لجنة فلسطين بالبرلمان العربى القيادى بحركة فتح عزام الأحمد، أنه يجب ترجمة القرارات العربية لدعم القدس على الأرض خاصة فى الجانب المالى، مشيرا إلى أن صندوق القدس خاو ويجب دعم الشعب الفلسطينى وأهل القدس عبر هذا الصندوق.

وأوضح أن اللجنة قررت تقديم طلب للجامعة العربية لتعديل نظام صندوق القدس.

وردا على مطالبة أحد النواب باستبدال كلمة القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل ) بكلمة الكيان الصهيونى، موضحا أن المصطلح الأخير يسبب صعوبات فى الفهم فى حالة الترجمة بالمنظمات الدولية .

وقال إن هناك توجها قبل اتحاد المحامين العرب لعقد اجتماع لثلاثة ألاف محامى عربى لوضع خطة لمقاضاة إسرائيل دوليا.

وقال إنه رغم التحرك العربى فإن الولايات المتحدة مستمرة فى سياستها تجاه الفلسطينيين منتقدا فى هذا الإطار إجراء جواتيمالا بنقل سفارتها للقدس، مطالبا فى هذا الإطار بتحرك عربى على مستوى القمة، ولفت إلى اقتراح اللجنة بضرورة عقد قمة عربية طارئة.

ونصت الخطة التى وضعتها لجنة فلسطين لتحرك البرلمان للتصدى لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن لعامى 2019-2020 على مواصلة دعم البرلمان العربى الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية، بشأن مواجهة القرار الأمريكي.

ودعت الخطة لضرورة إنهاء الانقسام الفلسطينى والالتزام الأمين والصادق لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة المُوقع بالقاهرة، واستمرار دور جمهورية مصر العربية فى المصالحة الفلسطينية وتذليل كافة العقبات التى تقف أمام إنهاء الانقسام.

كما تدعو الخطة للتنسيق مع الاتحاد البرلمانى العربى والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية لإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلمانى الدولى فى الدورة القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24-28 مارس 2018م.

وتطالب الخطة بتواصل رئيس البرلمان العربى مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومطالبتهما التدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء مستوطنات القوة القائمة للاحتلال (إسرائيل)، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التى تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطينى والأطفال والشيوخ الفلسطينيين وعلى سبيل المثال لا الحصر: اعتقال الطفلة عهد التميمى ووالدتها فى 19 ديسمبر 2017م بقرية النبى صالح قُرب رام الله، وقتل الفلسطينى المُقعد إبراهيم أبو ثريا برصاص جنود القوة القائمة بالاحتلال على السياج الحدودى مع غزة يوم 15 ديسمبر 2017م، والذى سبق أن قُطعت ساقيه فى عدوان القوة القائمة بالاحتلال على غزة عام 2008م.

وتتضمن الخطة مخاطبة رئيس البرلمان العربى لبرلمانات الدول التى صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017م بشأن القدس، أو التى امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الحق الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. كما طالبت بمخاطبة برلمانات كافة الدول التى صوتت لصالح القرار فى وتقديم الشكر لها، وحثها على مواصلة مواقفها ودعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.