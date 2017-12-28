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مبيعات موسم العطلات فى أمريكا تتجه لتحطيم الأرقام القياسية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:48 م
مبيعات موسم العطلات فى أمريكا تتجه لتحطيم الأرقام القياسية طرود


سياتل – رويترز
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يتجه موسم التسوق فى العطلات بالولايات المتحدة إلى تحطيم الأرقام القياسية للمبيعات مع تحسن ثقة المستهلكين وزيادة استخدام أجهزة الهاتف المحمول.
 
وبحسب الذراع التحليلية لشركة ماستركارد، فإن موسم التسوق خلال العطلات، وهى فترة مهمة جدا لشركات التجزئة قد تمثل ما يصل إلى 40 بالمئة من المبيعات السنوية، سجل إنفاقا غير مسبوق على التسوق الإلكترونى وفى المتاجر هذا العام تجاوز 800 مليار دولار.
 
وتظهر الأرقام المبدئية أن إجمالى مبيعات فترة العطلات ستفوق التوقعات الأولية لشركة ريتيل نكست التى أشارت لزيادة نسبتها 3.8 بالمئة مقارنة مع العام الماضى.
 
وقالت ماستركارد يوم الثلاثاء إن موجة ارتفاع فى أواخر الموسم أدت لزيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 18.1 بالمئة.
 
وقالت يو.بي.إس، وهى أكبر شركة لنقل الطرود فى العالم، يوم الأربعاء إنها تمضى على مسار تحقيق رقم قياسى للطرود خلال موسم الأعياد الحالى.
 
وذكرت شركة فيديكس المنافسة إنها شهدت موسم شحن حطمت فيه الأرقام القياسية مجددا، لكنها امتنعت عن ذكر تفاصيل.

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