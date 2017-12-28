كوريا الجنوبية تجهز فريقا للدفاع عن الدولة ضد الهجمات الإلكترونية





كتب : هانى محمد

أعلنت كوريا الجنوبية، إنشاء مدرسة جديدة للتدريب على كيفية إدارة وإيقاف الهجمات الإلكترونية من قبل كوريا الشمالية والتى ازدات فى الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن كوريا الجنوبية فى حالة حرب مع نظيرتها الشمالية فى مجال الفضاء السيبرانى، مؤكدا، أنه فى الوقت الذى تبنى فيه كوريا الشمالية قوتها النووية و قذائفها، تهتم أيضا بشن هجمات تخريبية عبر الإنترنت فى كوريا الجنوبية، لذلك لجأت الجنوبية لإنشاء هذه المدرسة.

وأضاف الصحيفة، أن كوريا الشمالية لجأت إلى القرصنة وسرقة الأموال عن طريق الانترنت، وذلك بسبب اختناق الاقتصاد بشكل متزايد بسبب العقوبات الدولية، حيث نجح قراصنة من كوريا الشمالية بسرقة 81 مليون دولار من البنك المركزى البنجالى فى مارس الماضى.