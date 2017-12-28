كاميرات المراقبة تكشف سرقة عاطلين 2000 علبة سجائر من داخل مخزن بحلوان





كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، غموض سرقة صاحب محل جملة، بعد اقتحام لص متجره بكسر شباك دورة المياه، وسرقة عدد كبير من علب السجائر، وذلك بعد تفريغ كاميرات المراقبة، ما مكن رجال الأمن من ضبط المتهم، فحرر له المحضر اللازم.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغاً من "ناشد شكرى سليمان" 46 سنة صاحب محل جملة، باكتشافه كسر شباك دورة المياه الخاصة بالمخزن ملكه، وسرقة 2000 علبة سجائر "ماركات مختلفة"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها كل من "إسلام حسين حسن" 24 سنة سائق، ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 9666 لسنة 2016م حلوان "ضرب" والمقضى فيها بالحبس شهر وغرامة 50 جنية بجلسة 23/6/2017م، و"عبد الهادى عبد المحسن" وشهرته "مصطفى عقبية"، 25 سنة عامل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 24 لسنة 2014م جنح 15 مايو "خطف"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس جزئى "إتلاف، ضرب، سرقة" بإجمالى حبس سنة و10 شهور، و"يوسف عبد الفتاح أحمد" 23 سنة عاطل، "دون السوابق"، و"حسن حمدى محمود" 20 سنة عاطل "دون السوابق"، و"أحمد إبراهيم أحمد" 20 سنة عاطل "دون السوابق".

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم دراجة بخارية " توك توك " المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الشباك" باستخدام أجنة حديدية.

وتم بإرشادهم ضبط 1000 علبة سجائر بمسكن المتهم الثانى من متحصلات الواقعة، كما أضافوا بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سئ النية" "خالد محمد عثمان" وشهرته "خالد بربش" 41 سنة عاطل "مسجل خطر" مخدرات تحت رقم 12409 فئة "ب" المعصرة والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرهم 20972 لسنة 2016م جنح المعصرة "مخدرات"، وأمكن ضبط الأخير وبحوزته 500 علبة سجائر من متحصلات الواقعة، وأضاف بالتصرف فى 500 علبة سجائر بالبيع لأشخاص عاديين لا يمكنه الإرشاد عنهم بمبلغ 10575 جنيه ضبطت بإرشاده، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة للتحقيق.