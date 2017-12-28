video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قطاران بتذاكر مخفضة من القاهرة للإسكندرية لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

الخميس، 28 ديسمبر 2017 11:16 ص
قطاران بتذاكر مخفضة من القاهرة للإسكندرية لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد


كتب ــ رضا حبيشى
إضافة تعليق

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارين من القاهرة إلى مدينة الإسكندرية والعكس، لنقل مشجعى كرم القدم لحضور المباراة الودية بين فريقى الأهلى وأتليتكو مدريد الإسبانى، التى سوف تقام على ملعب استاد مدينة برج العرب الجديدة يوم السبت المقبل.

وقال المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد فى بيان صحفى، إن الهيئة قررت تشغيل قطار مخصوص درجة ثانية مميزة فى رحلة الذهاب من القاهرة، وقطار فى رحلة العودة من الإسكندرية لنقل مشجعى المباراة التي سوف تقام تحت شعار "السلام ضد الإرهاب" بين فريقى الأهلى ونادى أتليتكو مدريد الإسبانى .

وأضاف رئيس الهيئة، أن قطار الذهاب سوف يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9.30 صباحا ويقف بمحطات (بنها / طنطا / دمنهور/ سيدى جابر / الإسكندرية)، وقطار العودة سوف يتحرك من الإسكندرية الساعة 22.10 مساء بعد انتهاء المباراة ويقف بنفس محطات الذهاب.

وأكد رئيس الهيئة، أنه تقرر أن تكون سعر التذكرة موحدة بملبغ 25 جنيها، شاملة رحلتي الذهاب والعودة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، وذلك تشجيعا للجمهور المشارك فى حضور المباراة والتى تقام تحت شعار "السلام ضد الإرهاب".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر خطة تأمين مباراة الأهلى وأتليتكو مدريد باستاد برج العرب

السكة الحديد

مشجعى الاهالى

مباراة الاهلى واتليتكو مدريد

الاهلى

هيئة السكة الحديد



لا تفوتك
السكة الحديد: سددنا 55.5 مليون دولار دفعة مقدمة لشراء أكبر صفقة جرارات

السكة الحديد: سددنا 55.5 مليون دولار دفعة مقدمة لشراء أكبر صفقة جرارات

سامح شكرى يتوجه إلى أبو ظبى للقاء نظيره الإماراتى

سامح شكرى يتوجه إلى أبو ظبى للقاء نظيره الإماراتى

"أتوبيسات بدورين" تجرى فى شرايين العاصمة بداية 2018.. النقل العام: تشغيل 12 أتوبيسا كمرحلة أولى نهاية يناير بـ40 مليون جنيه.. وتؤكد: الحافلات على الطراز الأوروبى وصناعة مصرية مكيفة.. والتذكرة أقل من 5 جنيهات

"أتوبيسات بدورين" تجرى فى شرايين العاصمة بداية 2018.. النقل العام: تشغيل 12 أتوبيسا كمرحلة أولى نهاية يناير بـ40 مليون جنيه.. وتؤكد: الحافلات على الطراز الأوروبى وصناعة مصرية مكيفة.. والتذكرة أقل من 5 جنيهات

ماذا يحتاج الأهلى فى الميركاتو الشتوى.. الجهاز الفنى يحدد 3 مراكز للتدعيم خلال انتقالات يناير.. الدفاع والمهاجم الصريح والظهير الأيمن فى المقدمة.. وخلاف حول مركز حراسة المرمى

ماذا يحتاج الأهلى فى الميركاتو الشتوى.. الجهاز الفنى يحدد 3 مراكز للتدعيم خلال انتقالات يناير.. الدفاع والمهاجم الصريح والظهير الأيمن فى المقدمة.. وخلاف حول مركز حراسة المرمى

صفقة الزمالك مع "نقاز" تونس مهددة بالفشل بسبب مونديال روسيا والدولارات

صفقة الزمالك مع "نقاز" تونس مهددة بالفشل بسبب مونديال روسيا والدولارات

لو خطوبتك قربت.. تعرفى على موديلات فساتين أنيقة ببصمة زهير مراد

لو خطوبتك قربت.. تعرفى على موديلات فساتين أنيقة ببصمة زهير مراد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة