قطاران بتذاكر مخفضة من القاهرة للإسكندرية لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد





كتب ــ رضا حبيشى

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارين من القاهرة إلى مدينة الإسكندرية والعكس، لنقل مشجعى كرم القدم لحضور المباراة الودية بين فريقى الأهلى وأتليتكو مدريد الإسبانى، التى سوف تقام على ملعب استاد مدينة برج العرب الجديدة يوم السبت المقبل.

وقال المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد فى بيان صحفى، إن الهيئة قررت تشغيل قطار مخصوص درجة ثانية مميزة فى رحلة الذهاب من القاهرة، وقطار فى رحلة العودة من الإسكندرية لنقل مشجعى المباراة التي سوف تقام تحت شعار "السلام ضد الإرهاب" بين فريقى الأهلى ونادى أتليتكو مدريد الإسبانى .

وأضاف رئيس الهيئة، أن قطار الذهاب سوف يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9.30 صباحا ويقف بمحطات (بنها / طنطا / دمنهور/ سيدى جابر / الإسكندرية)، وقطار العودة سوف يتحرك من الإسكندرية الساعة 22.10 مساء بعد انتهاء المباراة ويقف بنفس محطات الذهاب.

وأكد رئيس الهيئة، أنه تقرر أن تكون سعر التذكرة موحدة بملبغ 25 جنيها، شاملة رحلتي الذهاب والعودة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، وذلك تشجيعا للجمهور المشارك فى حضور المباراة والتى تقام تحت شعار "السلام ضد الإرهاب".