قرار جمهورى بتخصيص مساحات من أراضى الدولة لمشروعات بمحافظة قنا

قرار جمهورى بتخصيص مساحات من أراضى الدولة لمشروعات بمحافظة قناالخميس، 28 ديسمبر 2017 11:08 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 607 لسنة 2017 بتخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة قنا لاستخدامها فى إقامة عدد من المشروعات.
ومن بين تلك المساحات 24 فدان لاستخدامها فى إقامة منطقة حرفيين، ومساحة 20 قدام لاستخدامها فى إقامة منطقة حرفيين و6 أفدنة لاستخدامها فلا إقامة سوق .
نشر القرار بالجريدة الرسمية.
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