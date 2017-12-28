قتيل وجرحى فى حادث حافلة تقل 50 سائحا صينيا بأيسلندا

قتيل وجرحى فى حادث حافلة تقل 50 سائحا صينيا بأيسلنداالخميس، 28 ديسمبر 2017 04:01 ص
حادث انقلاب حافلة- أرشيفية
(رويترز)
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قالت الشرطة، إن حافلة تقل نحو 50 سائحا صينيا تعرضت لحادث سير فى طقس جليدى فى أيسلندا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر.
وأضافت الشرطة، أن الحافلة انزلقت من على طريق سياحى رئيسى يبعد نحو 250 كيلومترا شرقى العاصمة ريكيافيك بعد تصادمها مع سيارة تقل سائحين من ليتوانيا. ولم يصب ركاب السيارة بسوء.
وقتل سائح صينى على الفور فى حين نقل 12 آخرون إلى أقرب مستشفى بطائرة هليكوبتر.
وأظهرت بيانات من هيئة السياحة الأيسلندية أن نحو 47500 سائح صينى زاروا أيسلندا فى الشهور الستة الماضية وهو ما يمثل 3.6 % من العدد الإجمالى للزوار فى تلك الفترة.
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