video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 07:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قتيل وجرحى فى حادث حافلة تقل 50 سائحا صينيا بأيسلندا

الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:01 ص
قتيل وجرحى فى حادث حافلة تقل 50 سائحا صينيا بأيسلندا حادث انقلاب حافلة- أرشيفية


(رويترز)
إضافة تعليق

قالت الشرطة، إن حافلة تقل نحو 50 سائحا صينيا تعرضت لحادث سير فى طقس جليدى فى أيسلندا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر.

 وأضافت الشرطة، أن الحافلة انزلقت من على طريق سياحى رئيسى يبعد نحو 250 كيلومترا شرقى العاصمة ريكيافيك بعد تصادمها مع سيارة تقل سائحين من ليتوانيا. ولم يصب ركاب السيارة بسوء.

وقتل سائح صينى على الفور فى حين نقل 12 آخرون إلى أقرب مستشفى بطائرة هليكوبتر.

وأظهرت بيانات من هيئة السياحة الأيسلندية أن نحو 47500 سائح صينى زاروا أيسلندا فى الشهور الستة الماضية وهو ما يمثل 3.6 % من العدد الإجمالى للزوار فى تلك الفترة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. للمرة الثانية فى روسيا.. حافلة ركاب تقتحم مسجدا وسط قازان

ننشر صور جديدة لحادث سقوط حافلة فى موسكو ومقتل 5 أشخاص

أيسلندا

اخبار أيسلندا

أيسلندا اليوم

اخبار العالم



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة