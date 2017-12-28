قتيل وجرحى فى انفجار بصومعة غلال فى ميناء بالأرجنتين





(رويترز)

قالت الشركة الصينية الوطنية للحبوب والزيوت والمواد الغذائية (كوفكو) فى بيان، إن انفجارا وقع بصومعة غلال تملكها فى ميناء بالأرجنتين مما أدى إلى مقتل موظف وإصابة آخرين وتأثر أنشطة الشحن من الشركة، وهى واحدة من أكبر موردى المواد الغذائية فى العالم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا يتصاعد مما وصفته الشركة بأنه مصنع لمعالجة الحبوب يقع على مساحة 52 ألف متر مربع. والمنشأة جزء من مرفأ روساريو الواسع للشحن على نهر بارانا فى إقليم سانتا في.

وقالت الشركة التى تديرها الدولة الصينية فى بيان بوسع شركة كوفكو إنترناشونال أن تؤكد وقوع انفجار فى منطقة التحميل بمنشآتها فى روساريو.

وأضاف البيان أن أحد الموظفين لقى مصرعه فى الانفجار وأن ثمانية آخرين نقلوا للمستشفى.

وقال البيان لم يتضح بعد سبب الحادث. ولم تذكر الشرطة أو خدمة الإطفاء أو السلطات الأخرى مزيدا من التفاصيل.

وجاء فى البيان تم إغلاق المنطقة المتضررة. وذكر أن الشرطة بدأت تحقيقا داخليا شاملا. وتستقبل المنشأة 27 ألف طن من الحبوب يوميا.

وتبلغ طاقة تخزين الحبوب فى المنشأة 295 ألف طن وطاقة تخزين فول الصويا 105 آلاف طن.

والأرجنتين هى أكبر مصدر لعلف الماشية من فول الصويا ومورد رئيسى للذرة وفول الصويا الخام. وتقبل الصين بشدة على فول الصويا مع تزايد اعتماد الطبقة المتوسطة على هذا المنتج.