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فيديو وصور.. تساقط ثلوج زرقاء فى روسيا يثير رعب السكان

الخميس، 28 ديسمبر 2017 02:00 ص
فيديو وصور.. تساقط ثلوج زرقاء فى روسيا يثير رعب السكان تساقط ثلوج زرقاء فى روسيا


كتب محمد سعودى
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أصيب بعض سكان مدينة "سانت بطرسبرج" الروسية بحالة من القلق والخوف والرعب بسبب تساقط ثلوج لونها بنفسجى وزرقاء، إلا أن حدوث هذه الظاهرة فى روسيا لم تكن الأولى.

وقال خبراء فى إدارة الرقابة على الطبيعة، إنهم عثروا على ثلوج زرقاء اللون على رصيف أحد شوارع مدينة سانت بطرسبرج، كما وجدوا كمية من الثلج لونه بنفسجى فى مكان آخر، حسبما ذكرت وكالة "انترفاكس" للأنباء.

وهذه ليست المرة الأولى التى يتساقط فيها ثلوج ملونة بروسيا، حيث سقطت من قبل فى عام 2015 بمدينة "شيليابينسك"، كما تساقط ثلوج سوداء وزرقاء اللون فى عام 2013، أما فى عام 2008، فقد تساقطت ثلوج صفراء وحمراء اللون.

تساقط ثلوج زرقاء فى روسيا
تساقط ثلوج زرقاء فى روسيا

 

ثلوج زرقاء فى روسيا
ثلوج زرقاء فى روسيا

 

ثلوج زرقاء
ثلوج زرقاء

 

جانب من الثلوج المتساقطة فى روسيا
جانب من الثلوج المتساقطة فى روسيا

 

 


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