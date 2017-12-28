فيديو.. وزارة الرى: جروب واتس آب لـ30 جهة تتواصل لحظياً لمواجهة السيول





كتب محمد شعلان

أكد المهندس حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، وجود خطة قوية لمواجهة أخطار السيول وتتضمن التنسيق والتعاون بين أكثر من 30 جهة من بينهم المحافظات، مفيدا بأن التنسيق شبه لحظى من خلال جروب للتواصل على "الواتس اب" يضم المعنيين من كل الجهات المسئولة عن مواجهة السيول ومتابعة الأمر لحظياً.

وأضاف المهندس حسام الإمام، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة ON Live، أن الاستعداد لمواجهة السيول فى المناطق التى تشهد وجود مرتفعات ليس من اليوم ولكن منذ عام، موضحا أن الاستعداد يشمل وجود سدود للإعاقة وأخرى للتوجيه، وبحيرات صناعية لاستيعاب أى مياه من السيول ومحاولة الاستفادة منها.

وأشار حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الرى، إلى أن المناطق الأخرى التى تتعرض لأمطار غزيرة مثل محافظات الدلتا تجرى لها تدابير احترازية أخرى غير تدابير السيول، مضيفا "نعمل على خفض منسوب مياه النيل بنسبة معينة لا تعوق استخدام المياه بغرض استيعاب مياه الامطار فى النيل".