video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. وزارة الرى: جروب واتس آب لـ30 جهة تتواصل لحظياً لمواجهة السيول

الخميس، 28 ديسمبر 2017 10:15 ص
فيديو.. وزارة الرى: جروب واتس آب لـ30 جهة تتواصل لحظياً لمواجهة السيول اجراءات مواجهة السيول


كتب محمد شعلان
إضافة تعليق

أكد المهندس حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، وجود خطة قوية لمواجهة أخطار السيول وتتضمن التنسيق والتعاون بين أكثر من 30 جهة من بينهم المحافظات، مفيدا بأن التنسيق شبه لحظى من خلال جروب للتواصل على "الواتس اب" يضم المعنيين من كل الجهات المسئولة عن مواجهة السيول ومتابعة الأمر لحظياً. 

وأضاف المهندس حسام الإمام، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة ON Live، أن الاستعداد لمواجهة السيول فى المناطق التى تشهد وجود مرتفعات ليس من اليوم ولكن منذ عام، موضحا أن الاستعداد يشمل وجود سدود للإعاقة وأخرى للتوجيه، وبحيرات صناعية لاستيعاب أى مياه من السيول ومحاولة الاستفادة منها.

 

وأشار حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الرى، إلى أن المناطق الأخرى التى تتعرض لأمطار غزيرة مثل محافظات الدلتا تجرى لها تدابير احترازية أخرى غير تدابير السيول، مضيفا "نعمل على خفض منسوب مياه النيل بنسبة معينة لا تعوق استخدام المياه بغرض استيعاب مياه الامطار فى النيل".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحيرة : تعميم تجربة المحافظة لمواجهة السيول على محافظات الجمهورية

سيول: ثغرات فى الاتفاق مع طوكيو حول "نساء المتعة"

السيول

الامطار

وزارة الرى

الحكومة



لا تفوتك
السكة الحديد: سددنا 55.5 مليون دولار دفعة مقدمة لشراء أكبر صفقة جرارات

السكة الحديد: سددنا 55.5 مليون دولار دفعة مقدمة لشراء أكبر صفقة جرارات

سامح شكرى يتوجه إلى أبو ظبى للقاء نظيره الإماراتى

سامح شكرى يتوجه إلى أبو ظبى للقاء نظيره الإماراتى

"أتوبيسات بدورين" تجرى فى شرايين العاصمة بداية 2018.. النقل العام: تشغيل 12 أتوبيسا كمرحلة أولى نهاية يناير بـ40 مليون جنيه.. وتؤكد: الحافلات على الطراز الأوروبى وصناعة مصرية مكيفة.. والتذكرة أقل من 5 جنيهات

"أتوبيسات بدورين" تجرى فى شرايين العاصمة بداية 2018.. النقل العام: تشغيل 12 أتوبيسا كمرحلة أولى نهاية يناير بـ40 مليون جنيه.. وتؤكد: الحافلات على الطراز الأوروبى وصناعة مصرية مكيفة.. والتذكرة أقل من 5 جنيهات

ماذا يحتاج الأهلى فى الميركاتو الشتوى.. الجهاز الفنى يحدد 3 مراكز للتدعيم خلال انتقالات يناير.. الدفاع والمهاجم الصريح والظهير الأيمن فى المقدمة.. وخلاف حول مركز حراسة المرمى

ماذا يحتاج الأهلى فى الميركاتو الشتوى.. الجهاز الفنى يحدد 3 مراكز للتدعيم خلال انتقالات يناير.. الدفاع والمهاجم الصريح والظهير الأيمن فى المقدمة.. وخلاف حول مركز حراسة المرمى

صفقة الزمالك مع "نقاز" تونس مهددة بالفشل بسبب مونديال روسيا والدولارات

صفقة الزمالك مع "نقاز" تونس مهددة بالفشل بسبب مونديال روسيا والدولارات

لو خطوبتك قربت.. تعرفى على موديلات فساتين أنيقة ببصمة زهير مراد

لو خطوبتك قربت.. تعرفى على موديلات فساتين أنيقة ببصمة زهير مراد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة