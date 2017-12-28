فضائح الدوحة على السوشيال.. هاشتاج "اكذب مثل إعلام قطر" يتصدر تريند تويتر





كتبت ريهام عبد الله

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاجا جديدا يحمل اسم "اكذب مثل إعلام قطر"، ليتقدم سريعا ضمن قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا فى التريند المصرى، اليوم الخميس، وذلك للسخرية من إعلام "تنظيم الحمدين" وكشف أكاذيبه والبلبلة التى يسعى لإثارتها فى الوطن العربى والدول الكبرى بالمنطقة.

وحصد الهاشتاج المركز الرابع فى قائمة الأكثر تداولا فى التريند المصرى، بعد وقت قليل من تدشينه، للسخرية من الأكاذيب التى يروج لها الإعلام القطرى، وهاجم المغردون قناة الجزيرة باعتبارها إحدى أبرز الوسائل الإعلامية التى تستخدمها قطر لنشر الأكاذيب.

وكتب أحد المغردين عبر الهاشتاج: "قناة الجزيرة هى قناة القتل والدمار، قناة أن تكذب أكثر، أن تخون أكثر، أن تثير الفتنة أكثر، للأسف قناة مثلها تحسب على القنوات"، وغرد آخر: "يتكلمون عن حرية التعبير للشعوب الأخرى، ويمنعون المواطن القطرى أن يعبر عن رأيه، ومن يعبر عن رأيه تُسحب جنسيته أو يُسجن حتى إشعار آخر"، وقال ثالث: "إعلام قطر أخبث من إعلام إيران وإسرائيل، رغم أنه مجرد موظف فى مشروع إيران وإسرائيل لتقسيم المنطقة وتدميرها بالفتن والحرب، ولكن إعلام قطر تفوق عليهما بالكذب والتدليس".

واستمر المغردون المتفاعلون مع الهاشتاج فى مهاجمة قناة الجزيرة وانتقادها، فكتب أحد المغردين: "قناة الجزيرة قناة الفساد والفساد الآخر مش الرأى والرأى الآخر"، وقال ثان: "أوهمت الجزيرة أنها قناة الرأى والرأى الآخر ولكنها فى الحقيقة قناة الرأى والرأى نفسه".