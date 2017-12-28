فرنسا تدين هجوم سان بطرسبورج ..وتؤكد تضامنها مع روسيا

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أدانت فرنسا اليوم الخميس الانفجار الذى وقع فى متجر بسان بطرسبورج فى شمال غرب روسيا مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية - فى تصريح له - عن تعازيه للمصابين وذويهم وعن تضامن فرنسا مع روسيا.



وكانت لجنة تحقيق روسية أفادت بأن الانفجار الذى أسفر عن إصابة عشرة أشخاص فى متجر بسان بطرسبورج ناجم عن "عبوة ناسفة محلية الصنع".



وقالت المتحدثة باسم اللجنة أن "عبوة ناسفة محلية الصنع بحجم 200 جرام من مادة تى إن تى انفجرت، وأن جميع الفرضيات ممكنة والتحقيق سيبقى مفتوحا ".