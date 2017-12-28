فتح تحقيق فى واقعة "حُضن" جديدة بجامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

أكد مصدر مسئول بجامعة طنطا أن هناك تحقيقًا فى واقعة احتضان طالب لزميلته بالقرب من البوابة المطلة على موقف سبرباى فى وجود عدد من زملائهم، وذلك لتحديد المتورطين فيها وبيان عما إذا كان أفراد الأمن الإدارى على علم بما حدث من عدمه واتخاذ العقوبة اللازمة حيال مرتكبيها.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداولوا صورًا توضح قيام طالب باحتضان طالبة أمام بوابة الدخول من موقف سبرباى فى وجود عدد من زملائهم.

يذكر أن هذه الواقعة هى الثانية التى تحدث بجامعة طنطا بعد واقعة الحضن بكلية الحقوق .