عودة حركة الطيران بين القاهرة والإمارات لطبيعتها بعد تحسن الأحوال الجوية

عودة حركة الطيران بين القاهرة والإمارات لطبيعتها بعد تحسن الأحوال الجويةالخميس، 28 ديسمبر 2017 12:50 م
مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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عادت حركة الملاحة الجوية المتجهة من مطار القاهرة الدولى إلى دولة الإمارات لطبيعتها، اليوم الخميس، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية هناك، وانخفاض حدة الضباب وتحسن الرؤية أمام قائدى الطائرات.
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن حركة الملاحة الجوية المتجهة للإمارات عادت لطبيعها عقب موجة من الاضطراب، إذ أقلعت 3 رحلات لشركة مصر للطيران بأرقام 912 متجهة لإمارة دبى، و914 متجهة إلى "أبو ظبى"، و901 متجهة إلى دبى، إضافة إلى رحلة شركة الاتحاد للطيران رقم 650 المتجهة إلى "أبو ظبى" فى المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل.
يذكر أن حركة الملاحة الجوية المتجهة لدولة الإمارات شهدت حالة من الاضطراب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى لتأخر عدد من الرحلات المتجهة إلى مطارى دبى و"أبو ظبى" لمدد متفاوتة، تراوحت بين ساعتين و5 ساعات.
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