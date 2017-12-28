عودة الكهرباء إلى ديزنى لاند فى كاليفورنيا بعد انقطاعها لساعات





(رويترز)

استأنفت مدينة ديزنى لاند للألعاب والترفيه فى جنوب كاليفورنيا العمل بالكامل بعد عطل كهربائى استمر ساعات وعطل ألعابا عليها إقبال شديد خلال واحد من أزحم أسابيع السنة.

وقالت سوزى براون المتحدثة باسم المدينة إن الكهرباء عادت إلى كافة المناطق. وقالت ديزنى لاند، التى تملكها شركة والت ديزني، فى تغريدة على تويتر، إن العمل استؤنف بالمدينة بالكامل.

وخلال ساعات انقطاع الكهرباء أمس الأربعاء، قالت ديزنى لاند إن الزائرين الذين يتوافدون عليها سيكون لهم الحق فى الدخول مرة أخرى.

ونجم الانقطاع عن عطل أصاب محولا يمد منطقتى تونتاون وفانتسى لاند فى المدينة بالكهرباء.

وتجتذب المدينة التى تصف نفسها بأنها "أسعد مكان على وجه الأرض" مئات الآلاف من الزائرين كل يوم.

وقال أشوكا ثياجاراجان الذى يقيم فى لوس انجليس وكان يزور المدينة برفقة زوجته وطفليه إن ألعابا عليها إقبال مثل (قراصنة الكاريبي) و(البحث عن نيمو) تأثرت بانقطاع الكهرباء.

وأضاف ثياجاراجان الذى تعلق داخل لعبة (قراصنة الكاريبي) لنحو 20 دقيقة "أصابنا إحباط شديد. هذه هدية أمى لنا جميعا بمناسبة عيد الميلاد. نحن نرتب لهذا منذ أغسطس".