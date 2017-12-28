عثمان الخشت يلتقى مدير جامعة الكويت لبحث أوجه التعاون

وائل ربيعى

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الدكتور حسين الأنصارى مدير جامعة الكويت والوفد المرافق، وذلك بمكتبه، لبحث أوجه التعاون المشترك.

وأشار الخشت إلى أن جامعة القاهرة ترحب بالتعاون التعليمى والأكاديمى والبحثى مع الجامعات العربية الشقيقة. وبحث مدير جامعة الكويت مع رئيس جامعة القاهرة أوجه التعاون وآلياتها فى مجالات التبادل الأكاديمى للأساتذة الزائرين بين الجانبين، والزيارات الطلابية للدراسات العليا، وعقد المؤتمرات المشتركة التى تهم الجانبين فى المجالين التعليمى والبحثى.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم بحث آليات التعاون البحثى وعمل مشروعات بحثية مشتركة بين الجامعتين فى مجالات تهم كلا من مصر والكويت يقوم بها الأساتذة فى الجامعتين بتمويل مشترك وفقآ للخطة البحثية لكلا الجامعتين.

وأشاد مدير جامعة الكويت بجامعة القاهرة ومكانتها الكبيرة، وما تملكه من كوادر علمية، مشيرا إلى أن جامعة الكويت التى بدأت عام 1966 ساهم فى نهضتها أساتذة من جامعة القاهرة وتضم الآن 40 ألف طالب و14 كلية.