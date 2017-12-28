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طوارئ فى أسبانيا قبل أعياد الميلاد.. وصحيفة: اعتقال 77 إرهابيا فى 2017

الخميس، 28 ديسمبر 2017 07:06 م
طوارئ فى أسبانيا قبل أعياد الميلاد.. وصحيفة: اعتقال 77 إرهابيا فى 2017 حادث برشلونة الارهابى


فاطمة شوقى
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حالة من الطوارئ تشهدها أسبانيا ، قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد والكريسماس، وسط مخاوف من وقوع أعمال إرهابية خاصة فى ظل تهديد تنظيم داعش بتنفيذ عمليات فى الدول الأوروبية.

وقالت صحيفة "أى إن إيه" الإسبانية إنه تم اعتقال 77 ارهابيا فى إسبانيا طوال عام 2017، مما يجعله العام الذى سجل أكبر عدد من الاعتقالات منذ تفجيرات مدريد فى 11 مارس 2004.

ووافق وزير الداخلية الإسبانية خوان إجناثيو زويدو فى اجتماع حول مكافحة العمل الإرهابى ، على تعزيز 11 اصلاحا لتجنب الثغرات القانونية إضافة إلى دراسة تكثيف الأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى العام الماضى تم اعتقال 69 معتقلا ، وفى 2015 كانت 75 شخص، وتعتبر مدريد المدينة التى تضم أكثر عدد من المعتقلين والذى يصل عددهم إلى 14 معتقلا ، أما برشلونة فتحتل المركز الثانى حيث 13 معتقلا، وتم تطوير 51 عملية من عمليات الشرطة لاعتقال الارهابيين فى إسبانيا ، خاصة بعد هجمات برشلونة وكامبريلس فى 17 و18 أغسطس.

أما مدينة مليلية المتمتعة بالحكم الذاتى فهناك 9 اعتقالات ، واعتقل 4 أشخاص فى سبتة ، وفى جيرونا 8 اشخاص ، ومايوركا اربعة اشخاص.

وأعرب زويدو بترحيبه بتشديد الإجراءات لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك 218 مشتبه بهم تم القبض عليهم منذ البدء فى خطة الوقاية والحماية من الارهاب تم وضع مستوى التأهب من الدرجة الرابعة الذى تم تفعيله منذ العام الماضى.

 


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