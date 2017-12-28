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الخميس، 28 ديسمبر 2017 03:12 ص
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طن معسل مجهول المصدر يهدد حرية صاحب مقهى بالأميرية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 12:00 ص
طن معسل مجهول المصدر يهدد حرية صاحب مقهى بالأميرية معسل مجهول المصدر- أرشيفية


كتب عبد الله محمود
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ضبط رجال شرطة تموين القاهرة طن معسل مغشوش ومجهول المصدر بحوزة صاحب مقهى فى الأميرية وحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى النيابة التى باشرت معه التحقيق.

كانت البداية بانطلاق حملة استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط " سيد.هـ " 55 سنة صاحب مقهى بدائرة قسم شرطة بالأميرية، وحوزته قرابة طن من دخان المعسل، مجهول المصدر.

 وباستجوابه اعترف المتهم بحيازته للسلعة المغشوشة بغرض استخدامها فى المقهى مستغلا انخفاض سعرها بشكل يحقق له هامش ربح أعلى بالمخالفة للقانون فتحرر له المحضر اللازم وباشرت معه النيابة التحقيق.


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