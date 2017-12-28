ضبط 3 آلاف قرص ترامادول بحوزة سائق بالفيوم

اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم
الفيوم - رباب الجالي
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تمكن ضباط إدارة تأمين الطرق والمنافذ، بمحافظة الفيوم، من ضبط سائق، بحوزته 3 آلاف قرص ترامادول مخدر، أثناء عبوره أحد الكمائن الأمنية، مستقلا سيارة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى التحقيق.
كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط إدارة تأمين الطرق والمنافذ، من ضبط سائق، بحوزته 3 آلاف قرص ترامادول مخدر، أثناء عبوره أحد الكمائن الأمنية.
تبين من خلال الفحص الأمني للمتهم، أنه سبق اتهامه فى قضيتين مخدرات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيق.
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