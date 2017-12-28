ضبط 27 طن ملح غير صالح لاستخدام الآدمى فى حملة بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة لمجلس مدينة الحامول بكفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتعاون مع الرقابة والتفتيش على الأسواق، والإدارة الصحية، وقسم اللحوم والمجازر بالإدارة البيطرية، وإدارة شئون البيئة، من ضبط 27 طن ملح غير صالح لاستخدام الآدمى، وإعدام طن ونصف من اللبن محملة على سيارتين بطريق الحامول بلطيم، وإعدام 7500 عبوة فوط صحية منتهية الصلاحية تركية الصنع.

وأكدت "ماضى"، أن تلك الحملات ستستمر بصفة دورية لعودة الانضباط للأسواق، مؤكدة أنها وجهت الوحدة المحلية بالاشتراك، مع مركز شرطة الحامول، برفع الإشغالات من الشوارع والميادين وفروشات الحلوى والفاكهة والحضروات الموجوده بشارع العاشر وطريق المرور القديم.

وأضافت "ماضى" لـ"اليوم السابع"، أن الهدف عودة الانضباط للشارع مره أخرى، وتحقيق السيوله المرورية وعدم إغلاقها لمرور الحالات الحرجة بعربات الإسعاف وعربات المطافى، مشيرة إلى أن مجلس مدينة الحامول نظم حملة لصيانة أعمدة الإنارة على الطريق العام الحامول بلطيم، بداية من قرية أطاليا لتكون الرؤية واضحة للسيارات والدراجات والمركبات والمواطنين ليلا، وتقطيع وتقليم الأشجار على طول الطريق الموازى للوحدة المحلية لقرية الأبعادية، للقضاء على حجب الرؤية فى المنحنيات الطرقية والملفات التى تحجبها أغصان الأشجار.