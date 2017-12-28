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ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة والهيروين بحدائق القبة والسلام

الخميس، 28 ديسمبر 2017 02:05 م
ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة والهيروين بحدائق القبة والسلام أقراص مخدرة - أرشيفية


كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث قسم السلام أول، من ضبط مسجل خطر يزاول نشاطا إجراميا فى بيع الأقراص المخدرة على عملائه بالمنطقة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية من الأقراص، أثناء عرضه على زبائنه من المتعاطين، كما حرر المحضر اللازم.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات تفيد أن "أحمد شوقى سليمان" 49 سنة عاطل، مقيم عين شمس "مسجل خطر" مخدرات تحت رقم 19180 فئة "ب"، السابق اتهامه في 6 قضايا آخرها 7520 لسنة 2012م عين شمس "مخدرات"، يزاول نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة قسم شرطة السلام أول مكاناً لتجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن  ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته 700 قرص مخدر، ومبلغ مالى 300 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 36856 لسنة 2017م جنح السلام أول، وتولت النيابة التحقيق.

كما تم ضبط "أحمد عبد العزيز فؤاد" 27 سنة عاطل، مقيم شرطة حدائق القبة، السابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 2494 لسنة 2016م الحدائق "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 17535 لسنة 2013م الحدائق "ضرب" والمقضى فيها بالحبس شهرين، حال تواجده المطرية وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 65 جراما، ومبلغ مالى 160 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة للتحقيق.


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