صور.. 146 صاحب مخبز بالشرقية يطالبون بعدم خصم حصتهم من الدقيق

طالب 146 من أصحاب المخابز بمحافظة الشرقية، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بزيادة الحصة المنصرفة لهم بعد تخفيضها بنسبة 50% من عدد الأجولة من الدقيق.

وقال إبراهيم عطية إبراهيم النمر، صاحب مخبز، بناحية الصيادين بمدينة الزقازيق، تفاجأت أنا وعدد من زملائى بوجود أرصدة وهمية على ماكينة صرف الخبز بما يعادل 900 شكارة تقريبا وفورا توجهت لمديرية التموين عدد من المرات دون أى جدوى تذكر ولم يتحرك ساكن فقدمت شكوى رسمية بتاريخ 16 أغسطس 2016 وأحضرت مكاتبة من مطاحن شرق الدلتا التى اصرف منها الحصة والذى وضح أن كل ما استلمته 2260 شكارة دقيق زنة 50 كجم من تاريخ 8 أبريل 2015 وحتى 31 من ديسمبر 2015 بالاضافة الى 1753 شيكارة من تاريخ 1 يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2016 باجمالى 4013 شيكارة خلال 490 يوما بما يعادل 8 شيكارة يوميا فى حين ان الماكينة مسجل عليها 525 ألف رغيف بما يعادل 900 شكارة خلال هذه المدة.

وتابع: بعد فترة اتضح أن شركة سمارت تحتسب حصتى على الماكينة 10 شيكارة دقيق فى حين أن حصتى 8 شكارة فقط وبالتالى جاء الفرق خلال 450 يوم بزيادة 900 شيكارة.

وأضاف وذهبنا الى ادارة التموين نرجوهم رفع الظلم عنا وصرف الحصة كاملة فطلبوا منا سداد المديونية الوهمية والتى ليس لى اى ذنب فيها ورغم اننا قدمنا كل المستندات الدالة على صدق قولنا وبراءة موقفنا الا ان احدا لم يسمعنا ولم يكلف المسئولين عن التموين فحص الاوراق ليعلم صدق حديثا من كذبه.

وللأسف بعدما وجدت كل هذا التعنت سددت كل المطلوب نقدا وبدلا من ان يتم صرف حصتى تفاجأت بقرار وقف الحصة كاملة بتاريخ 12 أكتوبر 2017 وحتى الان رغم ان ادارة تموين مدينة الزقازيق ارسلت خطاب لوكيل وزارة التموين بالشرقية بتاريخ 22 نوفمبر 2017 تخبرهم ان الادارة ليس لديها مانع من تشغيل المخبز بعد سداد كل المطلوب منه ولم يعيرنا وكيل وزارة التموين اى اهتمام

مما جعلنى ألجأ للقضاء بالقضية رقم 386 لسنة 22 ق والقضية رقم 12467 لسنة 22 ق لانصافى وتشغيل المخابز خاصة بعد كم المديونيات التى ألمت بى وأصبحت مهددا بالسجن.

وطالبت سميرة عبده إسماعيل المدير المسئول عن مخبز الأمل بقرية القضاة مركز كفر صقر بزيادة الحصة بعد أن تم خصم 6 شكارة يوميا من حصة المخبز و أن المخبز يعمل منذ 9 سنوات وحصته 35 شيكارة دقيق يوميا ورغم أنهم لم يكفوا إلا أننا آملين فى الزيادة، لكننا تفاجأنا بنقصان فى الحصة وإعطائنا 29 شيكارة بدلا من 35 شيكارة ما زاد من تكدس الأهالى على المخبز وعرضنا لكثير من المشاكل.

وأضافت المخبز يغذى عدد من القرى المجاورة بل يأتى إلينا مواطنين من مركز فاقوس وأبو كبير، وطالبت بعدم إنقاص حصة المخبز وزيادته بـ5 شيكارة حتى يتسنى لنا انتاج خبز يكفى الأهالى المتوافدين على المخبز.

وطالبت سميرة على إبراهيم محمد صاحبة مخبز بعزبة النحاس التابعة للوحدة المحلية الديدامون مركز فاقوس بتشغيل المخبز الذى تم وقفه بتاريخ 2017/9/18.

من جانبها أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الإسراء الكائن بكفر الحصر منتظر تشغيل ماكينة على سستم الوزارة وتم مخاطبة الوزارة بذلك.

أما مخبز المواطنة سميرة ابراهيم محمد فالمشكلة موجودة فى ترخيص المبنى نفسه وتلقت مديرية التموين مكاتبات من الشئون القانونية بالمحافظة بذلك ما جعلها توقف عمل المخبز لحين توفيق أوضاعه مع المحليات.



خطابات تفيد صحة موقف المخبز



صاحبة مخبز



مكاتبات خاصة بالتموين



خطابات تموينية



صاحب مخبز مغلق



شيكات دفعها صاحب المخبز