video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 05:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. هبوط أرضى بالطريق الدائرى شرق الإسكندرية بسبب مزرعة سمكية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 09:22 م
صور.. هبوط أرضى بالطريق الدائرى شرق الإسكندرية بسبب مزرعة سمكية الهبوط الارضى


الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

شهد الطريق الدائرى شرق الإسكندرية، هبوطا أرضيا خلال أعمال التشطبيات لمشروع رفع كفاءة وتطوير ورصف الطريق، الأمر الذى أثار استياء مواطنى الإسكندرية خاصة مواطنى منطقة شرق الإسكندرية (أبيس والعوايد).

من جانبه قال المهندس السيد محمد، مدير مديرية الطرق والكبارى بالإسكندرية، إن الطريق الدائرى تم تحت إشراف هندسى مع إشراف استشارى أستاذ بكلية الهندسة ومجموعة كبيرة من المهندسين المتخصصين  للشركة المنفذة، وأوضح أن الانهيار الجزئى الذى وقع جهة البحيرة المائية للقادم من العوايد فى اتجاه المطار، جاء بطول 100 متر وذلك بسبب وجود حوض مزرعة سمكية، قامت بسحب المياه بمعرفة الأهالى ما أدى إلى تفريغ وسحب التربة ما أدى إلى انهيار جزء للطريق خلال العمل.

وأكد مدير المديرية فى تصريحات صحفية أنه تم العلاج بتوسيع التربة فى هذا الجزء، مشيرًا إلى أنه أمر وارد الحدوث فى أى مشروع ولا يقلل من جودة الأعمال وجودة الإشراف وبسالة ومهارة رجال مهندسين الهيئة الهندسية، وأضاف المهندس السيد محمد أن الطريق ما زال تحت أعمال التشطيبات ولم ينته العمل منه وسيظل فى ضمان المقاول لمدة عام.

 

 

  موقع الهبوط الارضى

موقع الهبوط الارضى

 

الموقع بجوار حوض مزرعة سمكية
الموقع بجوار حوض مزرعة سمكية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وحدة التدخل السريع تشن حملة لإزالة 3 عقارات مخالفة شرق الإسكندرية

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

الطريق الدائرى

مزرعة سمكية



لا تفوتك
سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

تقارير: نادى الإمارات يضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة

تقارير: نادى الإمارات يضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة

س وج.. الخريطة الكاملة للسيطرة على الأراضى السورية خلال عام 2017

س وج.. الخريطة الكاملة للسيطرة على الأراضى السورية خلال عام 2017

بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة