صور.. هبوط أرضى بالطريق الدائرى شرق الإسكندرية بسبب مزرعة سمكية





الإسكندرية جاكلين منير

شهد الطريق الدائرى شرق الإسكندرية، هبوطا أرضيا خلال أعمال التشطبيات لمشروع رفع كفاءة وتطوير ورصف الطريق، الأمر الذى أثار استياء مواطنى الإسكندرية خاصة مواطنى منطقة شرق الإسكندرية (أبيس والعوايد).

من جانبه قال المهندس السيد محمد، مدير مديرية الطرق والكبارى بالإسكندرية، إن الطريق الدائرى تم تحت إشراف هندسى مع إشراف استشارى أستاذ بكلية الهندسة ومجموعة كبيرة من المهندسين المتخصصين للشركة المنفذة، وأوضح أن الانهيار الجزئى الذى وقع جهة البحيرة المائية للقادم من العوايد فى اتجاه المطار، جاء بطول 100 متر وذلك بسبب وجود حوض مزرعة سمكية، قامت بسحب المياه بمعرفة الأهالى ما أدى إلى تفريغ وسحب التربة ما أدى إلى انهيار جزء للطريق خلال العمل.

وأكد مدير المديرية فى تصريحات صحفية أنه تم العلاج بتوسيع التربة فى هذا الجزء، مشيرًا إلى أنه أمر وارد الحدوث فى أى مشروع ولا يقلل من جودة الأعمال وجودة الإشراف وبسالة ومهارة رجال مهندسين الهيئة الهندسية، وأضاف المهندس السيد محمد أن الطريق ما زال تحت أعمال التشطيبات ولم ينته العمل منه وسيظل فى ضمان المقاول لمدة عام.

موقع الهبوط الارضى