صور.. مفوضية الانتخابات فى ليبيريا تعلن فوز جورج ويا برئاسة البلاد

صور.. مفوضية الانتخابات فى ليبيريا تعلن فوز جورج ويا برئاسة البلادالخميس، 28 ديسمبر 2017 08:38 م
أنصار جورج ويا
(رويترز)
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قالت مفوضية الانتخابات فى ليبيريا اليوم الخميس إن نجم كرة القدم السابق جورج ويا هزم جوزيف بواكاى نائب الرئيسة ليفوز فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية بنسبة 61.5 % بعد فرز 98.1 % من الأصوات.
ويعنى إعلان رئيس المفوضية جيروم كوركوياه أن ويا سيخلف ايلين جونسون سيرليف ليكون الرئيس المقبل للبلاد فى أول تداول ديمقراطى للسلطة منذ عام 1944.
احتفالات انتصار ويا
الاحتفالات في ليبيريا
أنصار جورج ويا
شاب يجمل صورة جورج ويا
جانب من الاحتفال بفوز جورج ويا
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