صور.. مصرع شخصين فى إسبانيا بسبب العاصفة "برونو"





أ ف ب

قتل شخصان، الأربعاء، فى إسبانيا من جراء العاصفة برونو التى أدّت رياحها العاتية إلى وضع 11 من مقاطعات البلاد فى حالة إنذار، بحسب ما أعلنت أجهزة الانقاذ.

وقال جهاز الانقاذ العمومى فى إقليم كتالونيا (شمال شرق) فى تغريدة على تويتر، إن رجلا لقى مصرعه بعدما سقط من على شرفة منزله فى منتجع سيغور دى كالافيل الساحلى فى الإقليم بسبب الرياح القوية.

من جهتها، أفادت أجهزة الطوارئ فى كتالونيا أنها تلقت ما يزيد عن ألف اتصال لطلب النجدة بسبب العاصفة، ولا سيما فى مقاطعتى برشلونة وتاراغونا الساحليتين.

وقبالة جزيرة مايوركا فى البحر المتوسط لقى رجل يبلغ من العمر 47 عاما مصرعه غرقا، بينما كان يمارس رياضة التزلج الشراعى على الماء فى منطقة منعت السلطات السباحة فيها بسبب العاصفة، كما أفادت أجهزة الانقاذ فى جزر الباليار. وبحسب الصحافة المحلية فقد حالت الأمواج العالية دون تمكن المتزلج من العودة إلى الشاطئ فقضى غرقا.



العاصفة برونو فى إسبانيا



جانب من العاصفة برونو



شخص قرب الأمواج المرتفعة بسبب العاصفة