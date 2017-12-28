صور.. مدير أمن دمياط الجديد يتفقد الخدمات الأمنية





دمياط معتز الشربينى

قام مساء اليوم الخميس اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط الجديد، يرافقه عدد من قيادات مديرية أمن دمياط بأولى جولاته الميدانية بعد تولية مهام مسئوليته بتفقد الخدمات الأمنية والتمركزات المرورية وخدمات تأمين الكنائس واحتفالات الأخوه المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

يذكر أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أصدر قرارا بتكليف اللواء مجدى أبو العز مديرا لأمن دمياط خلفا للواء إيهاب خيرت الذى عين مديرا لأمن القليوبية .



جولة مدير أمن دمياط



جولة تفقدية