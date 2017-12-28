صور.. محافظ السويس يتفقد مرفق الإسعاف ومركز الفيروسات الكبدية





السويس - سيد نون

تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اليوم الخميس، فى زيارة مفاجئة، مرفق الإسعاف ومركز مركز الفيروسات الكبدية، لمتابعة أعمال الإنشاءات بمركز أمراض الجهاز الهضمى، والتأكد من عدم وجود أى شكاوى والوقوف على مستوى الخدمة المؤدة، وانتظام حضور الأطباء وأطقم التمريض.

بدأ محافظ السويس زيارته بمرفق الإسعاف وأكد أن فرع المرفق يقدم خدمات لأبناء المحافظة عبر التواصل المستمر مع كل مستشفيات السويس، لتقديم خدمة سريعة خاصة فى حوادث الطرق.

وطلب المحافظ منهم التطلع إلى الأفضل دائما، وتقليل زمن الاستجابة بقدر الإمكان خاصة فى حوادث الطرق.

كما قام محافظ السويس بزيارة مركز الفيروسات الكبدية، وتفقد خلالها معامل الفيروس الكبدى وجهاز سونار أخذ العينات الكبدية، ووحدة المناظير التى تتكون من 3 مناظير للفم ومنظارين للشرج، كذلك أحدث أجهزة تحليل الهرمونات والصيدلية الخاصة بالمركز وجهاز تحليل عد الفيروسات فى الدم.

وفى نهاية الزيارة تفقد المحافظ أعمال الإنشاءات بمركز أمراض الجهاز الهضمى والكبد والمناظير بمستشفى الحميات، بتكلفة 36 مليون جنيه، وأكد خلال تفقده على سرعة الانتهاء من الأعمال.