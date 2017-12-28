صور ..قوافل طبية من جامعتى جنوب الوادى والزقازيق لحلايب وشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبلت اليوم الخميس، مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر قافلتين طبيتين من جامعتى جنوب الوادى، والزقازيق، للكشف على الأهالى مجانًا.

وأكدت الدكتورة نجلاء شطا مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أنه وصل قرابة 19 طبيبًا فى القافلتين من أساتذة جامعة الزقازيق وجامعة جنوب الوادى لتقديم الخدمات الطبية فى مستشفى الشلاتين المركزى.

وأضافت شطا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن تضم القافلة نخبة من أساتذة الجراحة العامة والمناظير وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وأنف وأذن وحنجرة وجراحة العيون "الرمد" والصدر والجلدية والنساء والتوليد والباطنة والأشعة التليفزيونية والمقطعية والأطفال وتقديم الدواء بالمجان.

كما أكدت مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر أن تم الكشف على 950 حالة اليوم فى الشلاتين وغدًا فى حلايب ثم أبو رماد ومرسى علم الأحد، مؤكدة أن تم اجراء عمليتين كشف اليوم فى الشلاتين .



رئيس جامعة جنوب الوادى ومدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر



القوافل الطبية من جامعتى الزقازيق وجنوب الوادى



الكشف على الأهالى بالشلاتين