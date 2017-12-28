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صور.. عهد التميمى تظهر قوية متماسكة داخل محاكم إسرائيل العسكرية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:49 م
صور.. عهد التميمى تظهر قوية متماسكة داخل محاكم إسرائيل العسكرية عهد التميمى فى سجون الاحتلال


كتب عبد الوهاب الجندى
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بدأت محاكم الاحتلال الإسرائيلى العسكرية، التحقيق مع المناضلة الشابة الفلسطينية عهد التميمى، فى مدينة رام الله المحتلة، والتى ظهرت خلال الجلسة متماسكة وقوية رغم تكبيلها بالسلاسل.

ووفق صور نشرتها وكالات الأنباء، ظهرت عهد التميمى داخل قاعة محكمة عسكرية يرافقها موظفى مصلحة السجون الإسرائيلية بسجن عوفر، وبدأ الإرهاق يظهر عليها.

وتقول وسائل الإعلام الفلسطينية، إن الاحتلال يمنع إدخال الملابس الشتوية إلى الطفلة الفلسطينية عهد داخل السجون، رغم شدة البرد التى تتعرض لها المنطقة.

واليوم الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الفلسطينية منال التميمى، إحدى قريبات عهد التميمى من أمام سجن عوفر قرب رام الله، وذلك خلال مسيرة تضامنية نظمتها القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية دعما للفتاة "عهد" خلال جلسة محاكمتها اليوم.

 

الطفلة عهد التميمى
الطفلة عهد التميمى

 

المناضلة الفلسطينية عهد التميمى
المناضلة الفلسطينية عهد التميمى

 

شرطة من قوات الاحتلال تمسك بعهد التميمى
شرطة من قوات الاحتلال تمسك بعهد التميمى

 

عهد التميمى تتحدث مع أحد المتواجدين بالقاعه
عهد التميمى تتحدث مع أحد المتواجدين بالقاعه

 

عهد التميمى فى سجون الاحتلال
عهد التميمى فى سجون الاحتلال

 

عهد التميمى
عهد التميمى

 

 


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عهد التميمي

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