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صور.. دبى تتزين استعدادا لحفل رأس السنة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 06:13 م
صور.. دبى تتزين استعدادا لحفل رأس السنة برج خليفة


كتبت نورهان حسن
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بدأ العد التنازلى، ولم يعد يفصلنا عن العام الجديد سوى أيام قلائل، وتتسابق دول العالم من مشرقها إلى مغربها فى تنظيم الاحتفالات، حيث تتزين الشوارع والميادين بالأنوار والزينات استعداداً لليلة الحادى والثلاثين من ديسمبر، لوداع عام مضى، واستقبال عام جديد.

 

ما بين أشجار الأمانى المرتفعة، والمجسمات العملاقة لبابا نويل، وحلوى الميلاد، وتختلف الناس فى طرق الاحتفال حول العالم، لكن جميعم يتفقون حول الآمال الطيبة، وأن يعم السلام أرجاء العالم.

 

حيث نشرت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مجموعة صور لوجهات الإحتفال بدبى للسنة الجديدة.

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