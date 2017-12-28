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الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:33 م
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صور.. تعليم الوادى الجديد يكرم الفائزين بمسابقة لمحات من الهند للرسم

الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:15 م
صور.. تعليم الوادى الجديد يكرم الفائزين بمسابقة لمحات من الهند للرسم تعليم الوادى الجديد يكرم الفائزين بمسابقة لمحات من الهند للرسم


الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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كرم توجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد الطلاب الفائزين فى مسابقة لمحات من الهند بالمركز الاستكشافى للعلوم بمركز الداخلة، وذلك بحضور الدكتور غازى البنوانى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجمال المأذون وكيل إدارة الداخلة التعليمية، وسيد إمبابى موجه عام التربية الفنية وسيد أبو السعود أمين الصندوق النقابى بالمحافظة، وحشد كبير من أولياء الأمور وأبنائهم الحاصلين على الميدليات الذهبية والفضية والبرونزية ضمن مشاركتهم بمسابقة لمحات من الهند بمشاركة جميع محافظات مصر خلال الشهرين الماضيين.
 
وقال الدكتور غازى البنوانى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن إدارة الداخلة تعد من أفضل الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية تعليما وأداء ومثالية، وأن ذلك لم يأت من فراغ إنما هو نتاج عمل جماعى مشترك وجهد كبير مبذول من المعلمين والمعلمات بالمنظومة التعليمية بمدارس الداخلة.
 
وأضاف البنوانى أن تكريم اليوم بمثابة شهادة تقدير واعتراف حقيقى بقيمة وأهمية الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها فى إرساء قواعد الشخصية الطلابية المتميزة بالإبداع والابتكار والفنون الجميلة، وأن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما كبيرا بكل المدارس المنتجة فى محاولة جادة لربطها بسوق العمل الخارجى، من خلال تطوير مشروعات رأس المال داخل تلك المدارس مثال مدرسة الزراعة المشتركة بالداخلة.
 
وقالت أمل منصور موجه أول التربية الفنية أن القسم بكامل أعضائه ومعلميه ومشرفيه لا يؤلون جهدا فى متابعة كل ما هو جديد، ومبتكر من إبداعات الطلاب فى مجال الرسم والفنون الجميلة، وتقديم كل أنواع الدعم والإمكانيات المتوفرة فى نطاق العمل والقانون بشكل مستمر لتشجيع الجميع على التميز والإبداع وتحقيق الذات من أجل رقى العملية التعليمية وخدمة الأنشطة التربوية المرتبطة بفكر الطالب وطاقته المتجددة.
 
جانب من التكريم
جانب من التكريم

وكيل وزارة التربية والتعليم فى التكريم
وكيل وزارة التربية والتعليم فى التكريم

تسليم الميداليات الذهبية
تسليم الميداليات الذهبية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

إحدى الفائزات
إحدى الفائزات

داخل المركز الاستكشافى بالداخلة
داخل المركز الاستكشافى بالداخلة

أثناء التكريم
أثناء التكريم

 


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