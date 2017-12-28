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صور.. "بيطرى الدقهلية" يُجرى ولادة قيصرية لنعجة تعثرت ولادتها

الخميس، 28 ديسمبر 2017 10:45 م
صور.. "بيطرى الدقهلية" يُجرى ولادة قيصرية لنعجة تعثرت ولادتها "بيطرى الدقهلية" يُجرى ولادة قيصرية لنعجة


الدقهلية - محمد حيزة
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تمكن أطباء وحدة بلقاس البيطرية بمحافظة الدقهلية، من إجراء عملية ولادة قيصرية لنعجة كانت مصابة بإلتواء رحمى فى عنق الرحم، وبعد أن كشف الأطباء عن الإصابة، قرروا إجراء لها ولادة قيصرية ونجح الأطباء فى إجرائها وأنجبت النعجة توأمين كانا متوفيين بداخل البطن.
 

وأكد الدكتور إيهاب شعيشع مدير الإدارة البيطرية ببلقاس على نجاح عملية الولادة القيصرية للنعجة، مؤكدا أنه تم إجرائها لإنقاذ حياتها وأنجبت توأمين ولكن كانوا متوفيان بداخل بطن الأم، وتمت الجراحة بنجاح وتم وضع النعجة تحت إشراف طبى.

 

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