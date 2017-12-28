صور.. انقطاع الكهرباء عن ديزنى لاند فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(رويترز)

قالت إدارة مدينة ديزنى لاند للألعاب الترفيهية فى كاليفورنيا، إنها واجهت انقطاعا للكهرباء.

وأضافت على تويتر: "واجهنا انقطاعا للكهرباء قرب تونتاون وفانتزى لاند. ونعمل جاهدين لإعادة الكهرباء للمناطق المتضررة فى أقرب وقت ممكن".

وعقب انقطاع التيار الكهربائى تجمع الكثيرون من الأمريكيين فى مدينة ديزنى لاند للألعاب الترفيهية، منتظرين عودة الكهرباء.

انقطاع الكهرباء عن ديزنى لاند فى كاليفورنيا الأمريكية

تجمع المواطنين بعد انقطاع الكهرباء عن ديزنى لاند فى كاليفورنيا الأمريكية

حشود من الناس بعد انقطاع الكهرباء عن ديزنى لاند فى كاليفورنيا الأمريكية