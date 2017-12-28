صور.. انتشار رجال العمليات الخاصة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد





كتب محمود عبد الراضى

انتشر رجال العمليات الخاصة فى عدد من المحافظات للمشاركة فى عمليات تأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، مع التأكيد على التعامل بحسم وقوة مع أى محاولات للخروج عن القانون، أو تعكير صفو المصريين بالاحتفالات.



استعدادت الأمن

وفى هذا الإطار وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية برفع الحالة الأمنية خلال فترة الأعياد للدرجة القصوى، مشددا على ضرورة التواجد الأمنى فى الشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الحيوية، ونشر الدوريات الأمنية على كل الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة، ونشر الخدمات على الطرق السريعة للحد من السرعات، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين فى ظل التغيرات المناخية التى تشهدها البلاد.



العمليات الخاصة تأخذ مواقعها فى التأمين

وأكد وزير الداخلية أهمية تكثيف التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة المسيحية، وتمشيط محيط كل الكنائس بشكل متواصل، مشددا على ضرورة التواجد الميدانى لكل المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى، وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث أى شىء من شأنه تعكير صفو الاحتفالات، إضافة إلى ضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير خلال تنفيذ بنود الخطة الأمنية.





رجال الأمن المركزى



قوات الأمن المركزى المشاركة فى التأمين



قوات الأمن المشاركة فى التأمين



مجموعات أمنية تشارك فى تأمين الاحتفالات



استعدادت الأمن