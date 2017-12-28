video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الركاب يفترشون الأرض بمطارات لندن بعد إلغاء الرحلات بسبب سوء الطقس

الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:58 م
صور.. الركاب يفترشون الأرض بمطارات لندن بعد إلغاء الرحلات بسبب سوء الطقس ركاب بريطانيون يفترشون الأرض بالمطارات


كتب: هانى محمد
إضافة تعليق

اضطرت السلطات البريطانية لإلغاء رحلات جوية وإغلاق بعض الطرق، نتيجة فوضى جوية وبرية تعرضت لها جراء الثلوج الكثيفة والأحوال الجوية شديدة السوء، وأعرب عدد كبير من الركاب عن غضبهم بعد إلغاء جميع الرحلات بالأمس.

مطار المملكة المتحدة
مطار المملكة المتحدة

 

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرات صفراء من الجليد فى أجزاء كبيرة من إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية بعد أن تسبب الثلج فى انقطاع التيار الكهربائى فى عدة مناطق من المملكة المتحدة يوم الأربعاء.

الركاب فى انتظار استئناف الرحلات
الركاب فى انتظار استئناف الرحلات

 

وقالت صحيفة "التيلجراف" البريطانية، إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى – 10 درجات فى المملكة المتحدة، وبذلك ستكون سجلت أعلى انخفاض فى درجات الحرارة.

 

ركاب يفترشون الأرض بعد الغاء رحلتهم
ركاب يفترشون الأرض بعد الغاء رحلتهم

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكالة روسية: ارتفاع طلبات الرحلات الجوية لمصر بنسبة 57% خلال 2017

أخيرا.. قرار بوتين بعودة الرحلات الجوية مع القاهرة يصل الحكومة الروسية.. وزير النقل الروسى: "مصر للطيران" ستنطلق لموسكو بعد مرسوم من رئيس روسيا.. ويؤكد: ميعاد أول رحلة يتوقف على جاهزية الشركة المصرية

تأخر الرحلات الجوية فى مطار أتلانتا بعد انقطاع الكهرباء

بريطانيا

سوء الطقس

حالة الجو

المملكة المتحدة

رحلات جوية



لا تفوتك
الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"بص أمك" تحت مجهر مباحث الآداب.. البلاغات تنهال ضد مطربة الأغنية.. رواد السوشيال: إسفاف وانحطاط ومصير "شيما" بسجن القناطر ينتظرها.. هانى شاكر: جارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.. والرقابة: لم نصرح بعرض الكليب

"بص أمك" تحت مجهر مباحث الآداب.. البلاغات تنهال ضد مطربة الأغنية.. رواد السوشيال: إسفاف وانحطاط ومصير "شيما" بسجن القناطر ينتظرها.. هانى شاكر: جارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.. والرقابة: لم نصرح بعرض الكليب

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة