صور.. الركاب يفترشون الأرض بمطارات لندن بعد إلغاء الرحلات بسبب سوء الطقس

صور.. الركاب يفترشون الأرض بمطارات لندن بعد إلغاء الرحلات بسبب سوء الطقسالخميس، 28 ديسمبر 2017 04:58 م
ركاب بريطانيون يفترشون الأرض بالمطارات
كتب: هانى محمد
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اضطرت السلطات البريطانية لإلغاء رحلات جوية وإغلاق بعض الطرق، نتيجة فوضى جوية وبرية تعرضت لها جراء الثلوج الكثيفة والأحوال الجوية شديدة السوء، وأعرب عدد كبير من الركاب عن غضبهم بعد إلغاء جميع الرحلات بالأمس.
مطار المملكة المتحدة
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرات صفراء من الجليد فى أجزاء كبيرة من إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية بعد أن تسبب الثلج فى انقطاع التيار الكهربائى فى عدة مناطق من المملكة المتحدة يوم الأربعاء.
الركاب فى انتظار استئناف الرحلات
وقالت صحيفة "التيلجراف" البريطانية، إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى – 10 درجات فى المملكة المتحدة، وبذلك ستكون سجلت أعلى انخفاض فى درجات الحرارة.
ركاب يفترشون الأرض بعد الغاء رحلتهم
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