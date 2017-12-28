صور.. الرئيس الإيطالى يحل البرلمان.. و4 مارس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات

صور.. الرئيس الإيطالى يحل البرلمان.. و4 مارس المقبل موعدا لإجراء الانتخاباتالخميس، 28 ديسمبر 2017 08:04 م
الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتار يلا
(رويترز)
إضافة تعليق
قال مكتب الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتار يلا فى بيان إن الرئيس وقع اليوم الخميس مرسوما بحل البرلمان فى آخر خطوة لازمة قبل أن يتسنى للحكومة تحديد موعد لانتخابات جديدة.
وذكر مصدر حكومى اليوم الخميس، أن إيطاليا حددت الرابع من مارس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة.
وحددت الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة باولو جنتيلونى الموعد فى اجتماع عقدته عقب حل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان رسميا فى وقت سابق اليوم.
البرلمان الإيطالى
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوقع مرسوما بحل البرلمان
رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة