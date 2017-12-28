صور.. الرئيس الإيطالى يحل البرلمان.. و4 مارس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات





(رويترز)

قال مكتب الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتار يلا فى بيان إن الرئيس وقع اليوم الخميس مرسوما بحل البرلمان فى آخر خطوة لازمة قبل أن يتسنى للحكومة تحديد موعد لانتخابات جديدة.

وذكر مصدر حكومى اليوم الخميس، أن إيطاليا حددت الرابع من مارس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة.

وحددت الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة باولو جنتيلونى الموعد فى اجتماع عقدته عقب حل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان رسميا فى وقت سابق اليوم.

البرلمان الإيطالى



الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوقع مرسوما بحل البرلمان