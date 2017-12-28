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صور.. الرئيس الإيطالى يحل البرلمان.. و4 مارس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات

الخميس، 28 ديسمبر 2017 08:04 م
صور.. الرئيس الإيطالى يحل البرلمان.. و4 مارس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتار يلا


(رويترز)
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قال مكتب الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتار يلا فى بيان إن الرئيس وقع اليوم الخميس مرسوما بحل البرلمان فى آخر خطوة لازمة قبل أن يتسنى للحكومة تحديد موعد لانتخابات جديدة.

وذكر مصدر حكومى اليوم الخميس، أن إيطاليا حددت الرابع من مارس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة.

وحددت الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة باولو جنتيلونى الموعد فى اجتماع عقدته عقب حل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان رسميا فى وقت سابق اليوم.

البرلمان الإيطالى

البرلمان الإيطالى

 

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوقع مرسوما بحل البرلمان
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوقع مرسوما بحل البرلمان

 

رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني
رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني

 


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