صور.. الثلوج تغطى شوارع كندا.. والسكان يتحدون موجة الصقيع





كتب محمد سعودى – تصوير (أ ف ب)

هطلت الثلوج بكثافة فى كندا مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة لاسيما فى مقاطعة كيبيك وأونتاريو المكتظتين بالسكان، فيما ارتداء الكنديون الملابس الثقيلة عند خروجهم إلى الشوارع وحرص البعض على التقاط صور "سيلفى" وسط الثلوج.

فى إطار ذلك، ذكرت السلطات فى مدينة "تورونتو" التى تُعد أكبر مدن كندا، أن درجات الحرارة انخفضت إلى 15 درجة تحت الصفر، فيما وصلت إلى 25 درجة تحت الصفر فى "وأوتاوا"، أما فى " ارمسترونج" فكانت 42.8 درجة تحت الصفر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية" فرانس برس".

وتشهد كندا، وولاية بنسلفانيا الأمريكية، موجة صقيع وثلوج لا سابق لها، إذ إنها تمتد على كامل الأراضى الكندية والولاية الأمريكية، ومن المتوقع أن تستمر حتى بداية شهر يناير 2018.



انخفاض دراجات الحرارة فى كند



تساقط الثلوج فى كندا



سكان كندا وسط الثلوج



شخص يحتمى من البرد بالملابس الثقيلة



صورة سيلفى وسط الثلوج



فتاة ترتدى الملابس الثقيلة



فتاة تسير فى شوارع كندا



محاولات إزالة الثلوج