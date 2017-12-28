صور.. اشتباكات عنيفة بين شرطة بوليفيا ومحتجين على سياسات الرعاية الصحية





كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب

اندلعت اشتباكات عنيفة بين شرطة بوليفيا ومحتجين على سياسات الرعاية الصحية الجديدة فى العاصمة " لاباز"، فيما حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين.

وخرجت مظاهرة حاشدة ضد سياسات الرعاية الصحية الجديدة فى بوليفيا، إلا أن الشرطة استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يحتج فيها متظاهرون ضد سياسات الرعاية الصحية فى بوليفيا، ففى 19 ديسمبر الجاى، استخدم المتظاهرون اللافتات ومكبرات الصوت للتعبير عن غضبهم تجاه سياسات الحكومة البوليفية بشأن نظام الرعاية الصحية، فيما تطورت الأحداث بين موظفى الرعاية الصحية، وشرطة مكافحة الشغب، ولجأت قوات الأمن إلى استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.



احتجاجات فى بوليفيا



اشتباكات عنيفة بين شرطة بوليفيا ومحتجين على سياسات الرعاية الصحية



جانب من احتجاجات فى بوليفيا



جانب من الاشتباكات



متظاهرون



محتجون على سياسات الرعاية الصحية