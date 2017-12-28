صور.. اشتباكات عنيفة بين شرطة بوليفيا ومحتجين على سياسات الرعاية الصحية

صور.. اشتباكات عنيفة بين شرطة بوليفيا ومحتجين على سياسات الرعاية الصحيةالخميس، 28 ديسمبر 2017 05:36 ص
اشتباكات فى بوليفيا
كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
إضافة تعليق
اندلعت اشتباكات عنيفة بين شرطة بوليفيا ومحتجين على سياسات الرعاية الصحية الجديدة فى العاصمة " لاباز"، فيما حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين.
وخرجت مظاهرة حاشدة ضد سياسات الرعاية الصحية الجديدة فى بوليفيا، إلا أن الشرطة استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين.
ولم تكن هذه المرة الأولى التى يحتج فيها متظاهرون ضد سياسات الرعاية الصحية فى بوليفيا، ففى 19 ديسمبر الجاى، استخدم المتظاهرون اللافتات ومكبرات الصوت للتعبير عن غضبهم تجاه سياسات الحكومة البوليفية بشأن نظام الرعاية الصحية، فيما تطورت الأحداث بين موظفى الرعاية الصحية، وشرطة مكافحة الشغب، ولجأت قوات الأمن إلى استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
احتجاجات فى بوليفيا
اشتباكات عنيفة بين شرطة بوليفيا ومحتجين على سياسات الرعاية الصحية
جانب من احتجاجات فى بوليفيا
جانب من الاشتباكات
متظاهرون
محتجون على سياسات الرعاية الصحية
مظاهرات فى بوليفيا
إضافة تعليق
خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب
فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة