صور.. أمن الأقصر ينظم زيارة لمدرسة وادى الملكات الابتدائية بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية أمن الأقصر، زيارة لمدرسة وادى الملكات الابتدائية، لعدد من ضباط المرور برئاسة مدير إدارة مرور الأقصر، وذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية، بالتواصل مع القطاعات الجماهيرية لتوطيد أطر العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين وتحسين الصورة الذهنية لرجال الشرطة لديهم.

وتم خلال الزيارة، عمل محاضرة عملية لمدرسة المرور المنشأة بمعرفة إدارة المرور داخل المدرسة، مع الطلبة لتدريبهم على قواعد المرور للمشاة وتعليم آداب وأخلاقيات القيادة وعبور المشاة، وقد لاقى ذلك ترحيبًا من المدرسة وقدموا كل الشكر لجهاز الشرطة على الجهد المبذول لتوعية طلاب المدراس بقواعد المرور.