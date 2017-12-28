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صور.. أدباء شمال سيناء يقدمون إبداعهم فى ندوة مساء كل ثلاثاء

الخميس، 28 ديسمبر 2017 11:05 م
صور.. أدباء شمال سيناء يقدمون إبداعهم فى ندوة مساء كل ثلاثاء


شمال سيناء ـ محمد حسين
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لم تُسكت الظروف التى تعيشها شمال سيناء، نبض مبدعيها من كل الأعمار، الكبار منهم والصغار من شتى أنحاء المحافظة فيعقدون فى قاعة المكتبة العامة فى مدينة العريش بشمال سيناء، مساء كل يوم ثلاثاء، ندوة أدبية تجمعهم، يطرح خلالها كل مبدع جانبا من إنتاجه، ويناقش الحضور أعماله، ويستقبلون الموهوبين الجدد فى محاولة لأن يبقى نبضهم متواصلا لاينقطع ويتغلبون على كل العوائق والتحديات التى تحاصرهم.

الشاعر عبدالقادر عيد عياد، رئيس نادى الأدب المركزى بشمال سيناء، قال لـ " اليوم السابع"، انهم ليسوا فى عزلة عما تشهده شمال سيناء من ظروف طارئة، ألمت بالجميع، ويعتبرون أنفسهم شركاء فى كل مايفضى لاستقرار سيناء، وأن تعود كما كانت نقية من كل دنس.

وأضاف: نحن كمبدعين لم نركن للجلوس على المقاهى، ولم ننهزم أمام صعوبة إطلاق أمسيات أدبية، وصعوبة استضافة مؤتمرات، وكذا الصعوبة فى النشر لأعمالهم وانطلاقهم فى كل مكان، وبدأوا من بيتهم، من المكتبة العامة وأحيوا عادتهم القديمة المتوارثة وهى لقاء الأدباء الأسبوعى، بندوة تجمعهم جميعا من أدباء كبار ومبدعين على الطريق من جيل الشباب.

واشار إلى أن هذه الندوة يشرف عليها وينفذها نادى الأدب المركزى، ومديرية الثقافة بشمال سيناء، لافتا أن نادى الأدب المركزى يضم 3 أندية أدبية بشمال سيناء، وهى نادى أدب العريش، ونادى أدب البادية بالشيخ زويد، ونادى أدب البادية ببئر العبد.

 

ندوة ادباء سيناء
ندوة ادباء سيناء

 

مشاركة الشباب
مشاركة الشباب

 

حوار ثقافى
حوار ثقافى

 

الندوة اسبوعية
الندوة اسبوعية

 

مشاركون
مشاركون

 


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