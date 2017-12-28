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"شعبة الدواجن" تطالب الحكومة بمنع تصدير الأعلاف لتحقيق الاكتفاء المحلى

الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:21 م
"شعبة الدواجن" تطالب الحكومة بمنع تصدير الأعلاف لتحقيق الاكتفاء المحلى الدكتور عبد العزيز السيد


كتب : حسام الشقويرى
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طالبت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية الحكومة بضرورة منع تصدير الأعلاف للخارج، وذلك بغرض تحقيق الاكتفاء محليا، لافتة إلى أن مصر تستورد أكثر من 80% من مستلزمات صناعة الأعلاف التى لا تكفى احتياجات السوق المحلى، ويقلل من زيادة معدلات الإنتاج.

 

وأضاف عبد العزيز السيد رئيس الشعبة، لـ"اليوم السابع"، أن قرار وزير الصناعة بفرض رسم صادر بقيمة 900 جنيه على الطن من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف، بدلا من 600 جنيه للطن يعتبر خطوة جيدة لتقليل تصدير الأعلاف، ولكنها ليست كافية لتوفير احتياجات السوق المحلى منها، والذى يعانى بدوره من نقص فى توفيرها مما يتسبب فى ارتفاع أسعارها، وبالتالى يعمل على زيادة سعر المنتج النهائى من الإنتاج الداجنى. 

 

وأشار السيد، إلى أن الإنتاج المحلى من الدواجن يغطى 93% من احتياجات السوق المحلى، والفجوة لا تتعدى 7% يتم استيرادها من الخارج ونعمل حاليا على تقليلها بزيادة الإنتاج.


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