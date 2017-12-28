شخصيات عامة و أنصار الجماعة الإرهابية فى عزاء زوجة سليم العوا

شخصيات عامة و أنصار الجماعة الإرهابية فى عزاء زوجة سليم العواالخميس، 28 ديسمبر 2017 10:20 م
فريد الديب يقدم واجب العزاء لسليم العوا
كتب محمود العمري
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شهد عزاء زوجة الدكتور محمد سليم العوا، الذى أقيم اليوم الخميس بمسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة، ظهور عدد من قيادات بجماعة الأخوان الإرهابية، من بينهم خالد الأزهرى، المتهم بالاشتراك فى حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض اعتصام النهضة، وعزة الجرف، الشهيرة بأم أيمن، وياسر على المتحدث السابق باسم المعزول.
كما شارك فى العزاء هشام قنديل رئيس وزراء الإخوان، والكاتب الصحفى ذو الميول الإخوانية فهمى هويدى، والمستشار حسام الغريانى، رئيس لجنة إعداد دستور الإخوان، والمحامى فريد الديب، والمستشار حاتم بجاتو، والدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والكاتب أيمن الصياد، وجورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمفكر سمير مرقص، والدكتور محمد نور فرحات، وعدد من أعضاء حزبى "الوسط ومصر القوية".
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عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبد العظيم
العوا ده بومة الاخوان
سليم العوا ده هو اللى وقع الاخوان.قعد ينبر فيها لحد مخربها.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر وطني
بصراحة دي وجوه بتفكرني لما اختطفوا مصر هؤلاء الأقزام الإرهابيين الخونة الخوان
بصراحة دي وجوه بتفكرني لما اختطفوا مصر هؤلاء الأقزام الإرهابيين الخونة الخوان