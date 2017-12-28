"سوريا الديمقراطية" تسيطر على قرية بريف ديرالزور بعد معارك مع داعش





دمشق (أ ش أ)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الخميس، مقتل 30 مسلحا من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى خلال معارك عنيفة انتهت بسيطرتها على قرية سنيدة فى ريف دير الزور الشرقى.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على أجزاء من بلدة أبو حمام بعد معارك مع تنظيم "داعش" عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، مشيرة إلى استمرار المعارك بين الطرفين فى البلدة التى تعتبر و10 بلدات أخرى آخر ما تبقى تحت سيطرة التنظيم الإرهابى على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - مقتل 24 عنصرا من مسلحى المعارضة وهيئة تحرير الشام و11 عنصرا من قوات الجيش السورى خلال يومين من المعارك فى ريف حماة الشمالى.