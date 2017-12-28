سهم "التوفيق للتأجير التمويلى" يختم أولى جلسات تداوله بارتفاع بنسبة 20.15%





كتب هانى الحوتى

أنهى سهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى، أولى جلسات تداوله بالبورصة المصرية اليوم الخميس، بارتفاع بنسبة 20.75% ليسجل 7.83 جنيه للسهم.

واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية اليوم الخميس الوافد رقم ٢٢٢ ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسى وهى أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى، والتى سيتم تداولها تحت رمز( ATLC.CA )، بحضور محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة ، بالإضافة إلى رئيس شركة التوفيق للتأجير التمويلى وممثلين لشركة فاروس القابضة التى قامت بدور مدير الطرح.

وفِى هذه المناسبة ، قال محسن عادل نائب رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تضع نصب أعينها دوما قيد شركات قوية لتنويع الخيارات أمام المستثمرين بما يسهم فى زيادة أحجام التداول كضمانة أساسية وحافز لنجاح الطروحات والاكتتابات الجديدة .

وأكد عادل، أن الشركة الجديدة تعد أول وافد بقطاع التأجير التمويلى يتم تداول أسهمه فى السوق وهو ما يعزز من رؤية إدارة البورصة الرامية لاجتذاب شركات من مختلف القطاعات لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة على نحو مستدام .

وتابع عادل: "قيد شركات قوية وتحسين بيئة التداول واستحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة مع زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات العالمية المحلية والدولية، أولوياتنا حاليا لتطوير سوق المال".

من جانبه، أكد طارق فهمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، أن الغرض من الطرح هو توسيع قاعدة المساهمين بالشركة، وتنويع مصادر التمويل بغرض خفض التكلفة والمخاطر، بما يسهم فى زيادة وتعزيز نشاط الشركة فى السوق خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن توفير آلية منظمة وعادلة للتخارج ودخول مساهمين جدد والمتمثلة فى بورصة الأوراق المالية.

وتم تغطية الطرح العام 28 مرة لعدد 4.8 مليون سهم ، بإجمالى أوامر شراء مسجلة بسوق الصفقات الخاصة بلغت نحو 134.5 مليون سهم، فيما تم تغطية الطرح الخاص 40 مرة.