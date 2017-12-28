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سلطات المطار تستقبل 18 مصريا مرحلين من السعودية لمخالفتهم شروط الاقامة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 09:55 م
سلطات المطار تستقبل 18 مصريا مرحلين من السعودية لمخالفتهم شروط الاقامة مطار القاهرة أرشيفية


كتب محمد طنطاوى
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استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 18 مرحلا مصريا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة داخل المملكة العربية السعودية.
 
وأفاد مصدر بالمطار أن المرحلين وصلوا على متن الطائرة المصرية القادمة من الرياض، بصحبة عدد من رجال الأمن وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تبين طلب 3  منهم لتنفيذ أحكام قضائية. 
 
وأقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والإقامة.  
 
 
 
 

 


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